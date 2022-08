O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) decidiu esta sexta-feira que o Cardiff tem que pagar seis milhões de euros ao Nantes pela transferência do futebolista Emiliano Sala, que faleceu e nunca chegou a jogar pelos galeses.

Em comunicado, o TAS justificou a nega do recurso do emblema galês por considerar que a transferência do avançado «ficou completa», apesar, de pouco depois, o argentino ter falecido num acidente de avião, no Canal da Mancha, quando voava de Nantes para Cardiff.

«Depois de tomar em consideração todas as provas recolhidas e todos os argumentos apresentados por ambos clubes, o painel do TAS decidiu que a transferência do jogador do Nantes para o Cardiff foi completada», indica a nota do tribunal.

Após a morte do avançado argentino, em 21 de janeiro de 2019, o Cardiff suspendeu o pagamento de uma primeira prestação de seis milhões de euros, de um valor total da transferência de 17,3 milhões de euros, que tinha sido acordado antes do acidente.

Emiliano Sala morreu aos 28 anos, num acidente de avião, que desapareceu dos radares na noite de 21 de janeiro, sobre o Canal da Mancha, pouco tempo depois de se ter transferido do clube francês para o Cardiff, que então disputava a Liga inglesa.

Em 7 de fevereiro, mais de duas semanas após o desaparecimento da aeronave, o corpo do avançado argentino foi encontrado nos destroços do avião e recuperado, perto na ilha de Guernsey.