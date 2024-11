Pablo Fornals, médio do Real Betis com grande experiência internacional, mostrou-se bastante emocionado com a tragédia ocorrida em Valência, que supera (pelo menos) as duas centenas de vítimas mortais.

Após o encontro entre Atlético Bilbau e Bétis, que terminou empatado a uma bola, o médio foi entrevistado pela DAZN e não conteve a emoção ao falar sobre o sucedido.

«Emociono-me com muita raiva. Todos temos amigos e conhecidos que, por sorte ou por desgraça, são dali. Hoje não era um dia para celebrar nada, nem futebol, nem golos. Pelo menos, espero que tenhamos dado um bom jogo de futebol. Muito ânimo para os familiares das vitimas», afirmou o natural de Castelló de la Plana, nas imediações de Valência.

Por fim, Fornals deixou um apelo. «Não podemos controlar o que acontece no meio ambiente, mas podemos controlar como se fazem as coisas», terminou, emocionado. Fornals marcou um golo e mostrou uma camisola que dizia «Força, Valência».