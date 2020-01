Os Estados Unidos acreditam que o avião que caiu na passada terça-feira no Irão pode ter sido abatido acidentalmente por um míssil iraniano. Vários meios de comunicação norte-americanos estão a avançar que há oficiais do exército que têm informação nesse sentido.

A queda de um avião ucraniano perto da capital do Irão provocou esta quarta-feira a morte de 176 pessoas, entre passageiros e tripulantes, que seguiam a bordo do Boeing 737 da Ukraine International Airlines, que se despenhou pouco depois de descolar do Aeroporto Internacional Imam Khomeini, em Teerão.



Tensão no Irão: treinadores portugueses equacionam regresso a Portugal