Bernardo Silva é um dos 12 finalistas do prémio The Best, atribuído pela FIFA ao melhor jogador do ano.

A lista é dominada por jogadores do Manchester City, clube que se sagrou campeão europeu e que coloca cinco jogadores nos finalistas: Julián Álvarez (Argentina); Marcelo Brozović (Croácia); Kevin De Bruyne (Bélgica); İlkay Gündoğan (Alemanha); Erling Haaland (Noruega); Rodrigo (Espanha); Khvicha Kvaratskhelia (Geórgia); Kylian Mbappé (França); Lionel Messi (Argentina); Victor Osimhen (Nigéria); Declan Rice (Inglaterra); Bernardo Silva (Portugal).

A votação para a eleição do vencedor da oitava edição do The Best decorre no site da FIFA e é aberto ao público, decorrendo até ao dia 6 de outubro.

Na época passada, o vencedor foi Lionel Messi.

[artigo atualizado]