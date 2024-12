Aitana Bonmatí, jogadora espanhola do Barcelona, foi eleita a melhor jogadora de 2024 para a FIFA.

A futebolista de 26 anos, colega de Kika Nazareth no emblema culé, foi distinguida pelo segundo ano seguido.

CRONOLOGIA DOS PRÉMIOS THE BEST

Aitana Bonmatí ajudou o Barça a vencer a Liga dos Campeões, a Liga espanhola, a Supertaça e a Taça de Espanha em 2024. Além disso, fez parte da seleção espanhola que conquistou a Liga das Nações.

A jogadora do Barcelona já tinha recebido a Bola de Ouro em 2024. Na época passada também fez o pleno (The Best + Bola de Ouro).