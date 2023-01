A FIFA divulgou esta quinta-feira as 14 candidatas ao prémio The Best, que distingue a melhor jogadora do ano civil 2022.

O painel de especialistas do organismo que tutela o futebol mundial deu especial destaque à conquista de títulos e às prestações no europeu, Copa América e Liga dos Campeões.

Alexia Putellas, vencedora da última edição, volta a estar nomeada. De resto, Barcelona e Arsenal são as equipas mais representadas, ambas com três futebolistas.

Destaque ainda para as duas campeãs da Europa com Inglaterra, Keira Walsh e Leah Williamson.

A atribuição do prémio de melhor jogadora vai acontecer a 27 de fevereiro, em Paris.

As nomeadas ao prémio FIFA The Best:

Ada Hegerberg (Lyon), Aitana Bonmati (Barcelona), Alex Morgan (San Diego Wave), Alexandra Popp (Wolfsburgo), Alexia Putellas (Barcelona), Beth Mead (Arsenal), Debinha (North Carolina Courage), Jessie Fleming (Chelsea), Keira Walsh (Barcelona) e Leah Williamson (Arsenal), Lena Oberdorf (Wolfsburgo), Sam Kerr (Chelsea), Vivianne Miedema (Arsenal) e Wendie Renard (Lyon).