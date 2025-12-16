Ousmane Dembélé foi eleito esta terça-feira como o melhor jogador do mundo para a FIFA.

Após ter conquistado a Bola de Ouro, o avançado francês juntou também o galardão do organismo máximo que tutela o futebol mundial.

No Qatar, Lamine Yamal e Mbappé fecharam os lugares do pódio, numa votação que deixou Vitinha e Nuno Mendes fora do top-3. No entanto, os dois portugueses marcaram presença no Onze do Ano.

Dembélé sucede ao avançado brasileiro Vinícius Jr. (Real Madrid), numa lista liderada pelo argentino Lionel Messi (Inter Miami) com oito troféus, mais três que Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

#TheBest FIFA Men's Player 2025: Ousmane Dembélé. 🏆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

Confira aqui todos os galardoados dos prémios FIFA The Best.

[Artigo atualizado às 17h54]