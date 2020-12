O treinador português José Mourinho reagiu de forma entusiasta ao prémio Puskás do seu futebolista no Tottenham, Heung-min Son, na gala The Best 2020, da FIFA.

«A ir para casa, a ver a FIFA TV… Sonny [Son] para o prémio Puskas, o melhor golo da época. Com certeza, Sonny», afirmou Mourinho, via Instagram.

Son bateu De Arrascaeta e Luis Suárez para o Prémio Puskas 2020, atribuído esta quinta-feira, com o golaço apontado ao Burnley.