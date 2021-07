Prometeu e cumpriu. Brahim Díaz não deixou créditos por mãos alheias e pintou o cabelo de preto e vermelho, as cores do Milan, clube que vai representar pela segunda época consecutiva, por empréstimo do Real Madrid.

Durante a época passada, Theo Hernández tinha prometido pintar o cabelo com as cores do Milan em caso de apuramento para a Liga dos Campeões, numa aposta que envolvia também Brahim Díaz.

Depois de o lateral-esquerdo de 23 anos o ter feito em junho e por alguns dias, agora foi o extremo de 21 anos a cumprir a promessa após ser oficializado de novo no Milan, seguindo aquilo que o colega de equipa já tinha feito.

Theo pintou cabelo em junho...