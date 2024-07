Thiago Alcântara confirmou esta segunda-feira que vai retirar-se do futebol profissional, aos 33 anos, e depois de ter deixado o Liverpool no final da época passada.

Numa curta mensagem publicada nas redes sociais, o internacional espanhol deixou uma mensagem aos adeptos e agradeceu à modalidade, futebol.

«Estarei sempre disposto a retribuir o que me foi dado e sou grato pelo tempo que desfrutei. Obrigado, futebol. E a todos os que me acompanharam ao longo do caminho e me tornaram um jogador e uma pessoa melhor», lê-se, na nota.

«Vejo-vos em breve, Thiago», acrescentou.

Thiago Alcântara pendura as botas com 491 jogos realizados ao longo da carreira, nos quais apontou 47 golos.

Em 16 anos como profissional, o médio criativo representou o Barcelona, o Bayern Munique e o Liverpool: conquistou, entre 30 títulos, 11 campeonatos domésticos, duas Ligas dos Campeões e dois Mundiais de Clubes.

Foi internacional AA espanhola em 46 ocasiões. Nos escalão jovens da la roja, venceu o Europeu de sub-17 e o de sub-19.

I will always be willing to give back what I have been given and I am grateful for the time I have enjoyed it.



Thank you, football. And to all who accompanied me and made me a better player and person along the way.



See you soon,

Thiago. pic.twitter.com/wtMxmF6z9L