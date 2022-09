O Bolonha confirmou esta segunda-feira que Thiago Motta é o sucessor de Sinisa Mihajlovic no comando técnico da equipa e assinou até 2024.

Thiago Motta, antigo futebolista internacional italiano, estava sem clube desde junho, quando deixou o Spezia, 16.º no último campeonato, garantindo a manutenção. Soma ainda passagens pelo Génova e pelos sub-19 do Paris Saint-Germain, clube onde terminou a carreira de jogador.

O Bolonha, que conseguiu a primeira vitória no último domingo, é 12.º classificado do campeonato italiano, com seis pontos.