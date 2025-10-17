Internacional
VÍDEO: Thiago Silva marca golaço acrobático e dá vitória ao Fluminense aos 90+8m
Defesa brasileiro foi herói numa noite sofrível
41 anos de idade, mais de 20 anos de carreira e Thiago Silva ainda dá cartas no futebol! Na madrugada desta sexta-feira, na receção ao Juventude (1-0), o defesa brasileiro garantiu os três pontos ao Fluminense no minuto 90+8, com um golaço digno de museu.
Depois de um jogo sofrível, o capitão do Fluminense subiu à área nos últimos minutos e colocou a bola no fundo das redes com um pontapé acrobático.
A partida ficou ainda marcada pelos protestos dos jogadores do Juventude, que abandonaram o relvado em desacordo com o árbitro.
Com este resultado, o Juventude está atualmente em 19.º lugar, com 23 pontos. O Fluminense está em sétimo, com 41.
