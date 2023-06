Depois de Thibaut Courtois ter abandonado o estágio da Bélgica e de o selecionador Domecico Tedesco ter explicado que o guarda-redes ficou insatisfeito por não ter sido capitão no último jogo, a polémica ganhou um novo capítulo após a reação do futebolista.

Nas redes sociais, o guardião do Real Madrid teceu críticas ao selecionador.

«Esta tarde fiquei surpreendido ao ouvir a conferência de imprensa do selecionador, onde ele fez um relato parcial e subjetivo de uma conversa privada que tivemos depois do jogo contra a Áustria», pode ler-se na publicação do futebolista belga.

«Quero deixar claro que não foi a primeira nem a última vez que falei com um treinador sobre questões relacionadas com o balneário, mas é a primeira vez que alguém decide torná-lo público. Estou profundamente desapontado com isto, mas quero deixar claro que as declarações do treinador não condizem com a verdade», sublinhou.

Courtois afirma que pediu a Tedesco, «não para benefício próprio, que explicasse e tomasse decisões com o intuito de evitar situações» que aconteceram nos «red devils» no passado.

«Ser ou não ser o capitão de uma seleção nacional não é um capricho nem uma decisão tomada de forma aleatória, tem de ser uma decisão dele e foi isso que lhe transmiti. Infelizmente, não alcancei o meu objetivo», frisou.

O guarda-redes belga garantiu que nunca exigiu nada ao selecionador e que apenas falou com Lukaku para esclarecer a situação. Além disso, Courtois alegou que está lesionado.

«Ontem [domingo] à tarde fiz uma avaliação a um problema no meu joelho direito. A equipa médica do meu clube [Real Madrid] e da seleção estiveram em contacto e analisaram todos os dados antes de tomar a decisão de abandonar o estágio», concluiu no comunicado.