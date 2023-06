Estalou mais uma polémica nas últimas horas na seleção belga, depois de se ter tornado público o motivo que levou Thibaut Courtois a deixar a concentração dos «red devils», logo após o jogo a Áustria, no sábado.

Perante a ausência de Kevin De Bruyne, Domenico Tedesco deu a braçadeira de capitão a Romelu Lukaku, o que desagradou ao guarda-redes do Real Madrid. O próprio selecionador belga negou que a saída de Courtois estivesse relacionada com problemas físicos e explicou o episódio.

«Thibaut deixou o estágio, estamos aqui na Estónia sem ele. Tínhamos decidido que o Romelu [Lukaku] seria capitão no sábado contra a Áustria e o Thibaut [Courtois] na terça-feira contra a Estónia, mas, depois do jogo, quis falar comigo e disse que ia para casa porque estava desapontado e se sentiu ofendido. Estou surpreendido e chocado. Não estava à espera que algo assim acontecesse», afirmou Tedesco, em conferência de imprensa.

«Escolhemos o Romelu devido à sua semana muito difícil. Todos viram que o Thibaut tinha saído e tive de explicar as coisas ao grupo. Uma lesão? Seria fácil para mim dizer que ele está lesionado. Mas isso seria uma mentira da minha parte. Não sei se a porta está fechada, agora não é o momento para falar sobre isso. Eu adoro o Thibaut, ele é o melhor guarda-redes do mundo. Temos uma boa relação, nada muda neste ponto. Vamos deixar as emoções irem embora e depois veremos», acrescentou.

Já o ex-Benfica Jan Vertonghen, assumiu que o episódio mexeu com o grupo e pediu que fosse encontrada uma solução.

«Claro que também fiquei surpreendido, é a primeira vez que vivo algo assim. Isso perturbou o grupo, já se falou muito sobre isso. Começou com rumores e acabou por ser confirmado pelo treinador», começou por dizer.

«Eu não faria algo assim, mas também nunca fui o melhor guarda-redes do mundo. Eu mesmo já estive algumas vezes na situação em que esperava ser capitão e não fui. Não é bom, mas tentas entender. Nunca pensei em deixar a seleção por esse motivo. Não sabia que era um assunto tão profundo. É uma situação triste de qualquer maneira. Depois de amanhã [terça-feira], podemos deixar tudo arrefecer e esperamos encontrar uma solução», concluiu.