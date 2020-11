Alavés e Valência empataram na noite deste domingo a dois golos, no penúltimo jogo da 10.ª jornada da liga espanhola.

Gonçalo Guedes foi lançado a jogo aos 58 minutos, numa altura em que o Valência perdia por 2-0, tendo contribuído para a reação que valeu o empate aos visitantes.

Com Tomás Tavares no banco, o Alavés entrou com tudo em campo: Ximo Navarro inaugurou o marcador aos dois minutos e Lucas Pérez, aos 16, assinou o 2-0 de grande penalidade.

O Valência reagiu com eficácia ao minuto 72, com um golo de Manu Vallejo. Pouco depois, Guillamon Sanmartin assinou o 2-2, aos 77 minutos do encontro. Thierry Correia não saiu do banco.

O emblema ché está no oitavo lugar, com 12 pontos. O Alavés é 14.º, com dez.