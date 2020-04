A camisola que o antigo futebolista francês Thierry Henry vestiu aquando do seu centésimo golo pelo Arsenal foi leiloada por 16 mil libras, cerca de 18 mil euros, verba que vai ser entregue ao serviço nacional de saúde britânico (NHS).

O leilão foi efetuado pelo antigo internacional galês Robbie Savage, que representava o Birmingham, adversário ao qual o Henry marcou o referido golo.

Na noite de segunda-feira, através da rede social Instagram, o também antigo jogador de Manchester United, Leicester e Birmingham anunciou o resultado do leilão para o NHS.

Henry apontou 228 golos pelo Arsenal. O centésimo golo, ao Birmingham, foi apontado em 2003. No final do jogo, Henry trocou a camisola com Savage, sem saber que tinha feito o golo 100 pelo Arsenal. Quando Henry soube, ainda tentou recuperar a camisola, mas Savage já tinha saído do estádio.

Há poucos dias, Savage quis devolver a veste a Henry e este considerou que o melhor era fazer um leilão, para angariar dinheiro para o NHS, no combate à pandemia da covid-19 no Reino Unido, uma das nações globalmente mais afetadas pela doença.