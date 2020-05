Thierry Henry revelou a Cesc Fábregas o que disse na primeira vez que o viu no centro de treinos do Arsenal.

«Recordo-me da primeira vez que treinaste connosco. Olhei para ti e alucinei. O penteado que usavas era bastante feio. Ainda por cima, nessa altura as camisolas eram demasiado grandes para qualquer um, mas em ti, parecia que tinhas um vestido enorme», disse o francês num direto no Instagram.

«Olhei para o treinador [Wenger] e perguntei-lhe: ‘Quem diabo é este?’ E ele respondeu: ‘É o miúdo que ganhou o Mundial de 17’. E eu disse-lhe: ‘Ah, é o que foi melhor jogador e melhor marcador’», recordou Henry.

«Lembro-me de que as pessoas falavam de ti. Vi-te chegar e… puseram-te a jogar contra o Patrick Vieira e o Gilberto Silva e eu disse: ‘Oh meu Deus’. Mas depois começaste a tocar na bola e tudo mudou. Jogadores como Patrick e Gilberto não conseguiam chegar-se a ti e foi quando eu soube que podias jogar connosco de imediato. Depois marcaste na Taça Carling e o resto é história», disse o agora treinador do Montreal Impact a Fábregas.

«As pessoas falam, com razão, de Kevin De Bruyne e David Silva, mas, para mim, estás acima deles. A forma como jogas sempre me atraiu, os jogadores que são inteligentes com a bola e tu és um dos mais inteligentes com quem joguei.»