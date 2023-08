Thierry Henry foi anunciado esta segunda-feira como novo selecionador dos sub-21 de França.

O antigo internacional gaulês assinou por dois anos e vai comandar a equipa nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024, assim como liderar os bleuets na qualificação para o Europeu da categoria.

Henry, de 46 anos, foi durante vários anos adjunto na seleção da Bélgica, onde trabalhou com Roberto Martínez, além de ter somado experiências como treinador principal no Mónaco e no Montreal Impact.