Djibril Cissé, Didier Drogba, Thierry Henry, Jay-Jay Okocha, Philippe Mexés, Robert Pirès, Claude Makélélé e William Gallas. Tudo jogadores que reinavam no futebol mundial há uns 'aninhos' e que voltaram ao relvado nesta terça-feira, por breves momentos.

Durante uma partida entre lendas do Auxerre e amigos de Djibril Cissé, antigo futebolista do clube francês, alguns destes grandes jogadores tiveram a oportunidade voltar a jogar perante milhares de espetadores (15 mil, para ser mais específico). O propósito do jogo era solidário, com os fundos a reverterem para uma associação.

A partida teve vários momentos de destaque, em particular a grande emoção de Cissé, que voltou a jogar onde foi feliz, agora com 43 anos. Porém, o momento de maior espetacularidade aconteceu quando Thierry Henry bateu um livre irrepreensível, a fazer lembrar outros tempos.

Noutro momento engraçado, já depois de Djibril Cissé ter marcado com alguma passividade da defesa contrária, outro futebolista francês fez as delícias dos adeptos com uma mítica celebração. Gomis, antigo avançado de Jorge Jesus no Al Hilal, marcou e celebrou de forma felina.