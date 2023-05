Depois de ter sido interrompido ainda antes do minuto 10, no último domingo, na sequência do arremesso de material pirotécnico para o relvado, o Groningen-Ajax, a contar para a 32.ª jornada do campeonato neerlandês, será retomado esta terça-feira.

A equipa da casa revelou que a ficha de jogo sofreu apenas uma alteração. O jovem de 18 anos Thijmen Blokzijl, que estava no banco de suplentes no domingo, não vai marcar presença no jogo porque tem um exame final para aceder à universidade.

De acordo com a generalidade da imprensa dos Países Baixos, o defesa-central tem um teste de Economia.

A partida em Groningen, diga-se, vai ser retomada às 14h00.