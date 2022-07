O futebolista belga Thomas Meunier, que jogou com Neymar no Paris Saint-Germain de 2017 a 2020, considera que o brasileiro perdeu o fulgor e preponderância de outrora, depois de melhores épocas no Barcelona e também já nos parisienses.

«Eu admito que era um grande fã do Neymar quando ele jogava no Barcelona. A remontada é inteiramente dele. Se eu tivesse dez anos, eu teria um poster dele no meu quarto», lembrou o atual jogador do Borussia Dortmund, em declarações à revista Kicker, publicadas na segunda-feira, lembrando a goleada dos catalães ao PSG por 6-1, nos oitavos de final da Liga dos Campeões de 2017.

«Em Paris, porém, ele perdeu a sua magia, do meu ponto de vista», defendeu o lateral-direito de 30 anos, internacional pela seleção belga, lembrando o passado de três das atuais estrelas do clube gaulês.

«Como futuro companheiro de equipa, fiquei emocionado quando ele assinou pelo PSG. Mas, do ponto de vista do romantismo, Neymar é do Barcelona, Messi também, e o Sergio Ramos do Real», disse.