O treinador do Bayern Munique, Thomas Tuchel, afirmou esta segunda-feira, na antevisão ao jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões que, para parar o avançado norueguês Erling Haaland, é preciso fazê-lo de forma coletiva.

«O perfil de Haaland é único e eles acrescentaram-no ao grupo, dá-lhes algo que eles não tiveram nos últimos anos. É complicado defendê-lo, mas temos de fazê-lo como equipa. Precisamos de estar no máximo do nosso jogo», reconheceu, em conferência de imprensa de antevisão.

Tuchel revelou ainda que não conseguia dormir na última noite e que acordou cedo para ir para o centro de treinos, para ver o que podia fazer com a equipa para o jogo em Manchester.

«Esta manhã acordei mesmo muito cedo e decidi ir para o centro de treinos porque não conseguia dormir e estava a pensar no que fazer com a equipa. Para amanhã [terça-feira] vamos analisar quatro das últimas cinco semanas do futebol do Manchester City. Estive no ativo na Premier League e joguei contra o City no campeonato. Parece que temos uma ideia certa do que esperar, mas sabendo que é insuficiente», referiu.

O Manchester City-Bayern joga-se a partir das 20 horas de terça-feira e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol. Não perca mais uma noite de Liga dos Campeões aqui.