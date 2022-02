O treinador do Chelsea, Thomas Tuchel, chegou esta sexta-feira a Abu Dhabi, aos Emirados Árabes Unidos, e vai estar presente na final do Mundial de Clubes no domingo, frente ao Palmeiras, orientado pelo português Abel Ferreira.

Em nota oficial, o Chelsea refere que Tuchel, que esteve infetado com covid-19, «conseguiu voar para os Emirados Árabes Unidos na sexta-feira, tendo sido libertado para viajar após seguir o protocolo e fornecer um resultado negativo no teste».

O técnico já esteve com o plantel e foi recebido com uma salva de palmas por todos.

A receção feita pela equipa a Tuchel:

Tuchel tinha estado ausente do banco de suplentes do Chelsea na meia-final da prova, na quarta-feira, contra o Al Hilal treinado pelo português Leonardo Jardim. Nesse jogo, foi o húngaro Zsolt Low que comandou a equipa no banco.

O Chelsea-Palmeiras joga-se a partir das 16h30 de domingo e vai definir o sucessor do Bayern Munique na conquista do troféu. Ambas as equipas procuram um título inédito e a última equipa não europeia a conquistar o Mundial foi o Corinthians, em 2012, precisamente frente ao Chelsea.

Ainda no domingo, pelas 13 horas, Al Hilal e Al Ahly jogam o duelo de atribuição dos terceiro e quarto lugares da competição.