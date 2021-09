O campeão Lille, ainda sem o lesionado Renato Sanches, mas com José Fonte e Xeka a titulares e com Tiago Djaló a sair do banco aos 62 minutos, venceu por 2-1 em casa do Estrasburgo, com dois golos do camaronês Jonathan David, aos 23 e aos 57 minutos, este último de de grande penalidade.

O Estrasburgo reduziu por Ibrahima Sissoko, aos 75 minutos, mas já não foi a tempo de evitar a terceira vitória em sete jornada do Lille, que segue no oitavo lugar, com 11 pontos, enquanto o Estrasburgo é 10.º, com 10.

Já o Lyon, do guarda-redes português Anthony Lopes, e o Lorient empataram 1-1 e seguem na sétima e na quarta posição, respetivamente, com 12 e 13 pontos. Armando Laurienté colocou o Lorient em vantagem aos 20 minutos, mas o Lyon empatou pelo camaronês Toko Ekambi, aos 50.