O futuro de Tiago Pinto pode passar pela Premier League. O ex-diretor para o futebol do Benfica, na Roma desde janeiro de 2021, está a ser apontado a duas equipas da Premier League: West Ham e Tottenham, avançou a imprensa inglesa e sabe também o Maisfutebol.

Os Hammers querem reforçar a estrutura do futebol, criando a figura de diretor para o futebol como suporte ao cargo de diretor desportivo, ocupado atualmente pelo ex-médio Mark Noble, figura consensual no clube mas ainda a dar os primeiros passos no mundo da gestão desportiva depois de ter terminado a carreira na época passada. Segundo foi possível saber, a hipótese do West Ham é a mais forte, tendo já havido reuniões com o proprietário da equipa londrina.

O Tottenham surge numa segunda escala de interesse. Os Spurs procuram um substituto de Fabio Paratici, que foi suspenso 30 meses devido a irregularidades financeiras nas transferências de jogadores quando ainda era diretor-desportivo da Juventus. O caso, que custou à equipa italiana a perda de 15 pontos no campeonato – sanção entretanto congelada até decisão final – seguiu para recurso, mas o italiano optou por renunciar ao cargo, abrindo uma vaga na estrutura dos Spurs.

O jornal londrino «i» noticiou que a direção dos Spurs já iniciou contactos com Tiago Pinto, mas sabe o nosso jornal que o que houve foi uma sondagem através de um intermediário mandatado pelo presidente do clube, Daniel Levy, no sentido de apurar qual a disponibilidade de o gestor português em abraçar um novo projeto.

Na imprensa inglesa surgiram também notícias sobre o interesse recente do Liverpool em Tiago Pinto, que esteve numa shortlist. O «i» dá conta de que o gestor português era o principal candidato, mas que a escolha terá recaído em Jörg Schmadtke, compatriota de Jürgen Klopp que deverá ser anunciado em breve.

Tiago Pinto está vinculado à Roma até 2024, mas a continuidade nos Giallorossi para lá do fim desta temporada pode estar dependente do que ditar o que falta jogar em 2022/23. A três jornadas do fim da Serie A, a equipa de José Mourinho está no sexto lugar a seis pontos da zona de acesso à Champions e aposta todas as fichas na conquista da Liga Europa, que dá acesso direto à principal competição de clubes da Europa.

Recorde-se que a Roma foi comprada em 2020 por quase 600 milhões de euros pelo empresário norte-americano Dan Friedkin, que investiu muito nas duas primeiras épocas, mas pôs um travão no verão passado. Apesar da conquista da Liga Conferência – o primeiro título do clube em 15 anos – a Roma falhou o apuramento para a Liga dos Campeões e, com um orçamento mais limitado, os responsáveis da Roma apostaram essencialmente em contratações de jogadores em fim de contrato – casos de Dybala, Matic, Belotti e do ex-Benfica Svilar, por exemplo – ou por empréstimo, como sucedeu com Georginio Wijnaldum, cedido pelo Paris Saint-Germain.

A presença da Roma na Liga dos Campeões é condição essencial para novos investimentos e, naturalmente, permitir que Tiago Pinto tenha melhores condições para trabalhar no sentido de projetar os romanos para um patamar competitivo superior.

Caso a Roma volte a falhar a presença na Champions, onde não está desde 2018/19, essa situação poderá forçar a uma reformulação de um projeto desportivo ambicioso que começou com a contratação sonante de José Mourinho em 2021/22.

E isso poderá abrir a porta de saída a Tiago Pinto, que em duas épocas e meia ganhou reputação internacional pelas contratações do treinador português e de Paulo Dybala, mas também por ter feito parte de uma conquista europeia e de duas meias-finais da Liga Europa: na época em que chegou e na atual, em que a Roma está na dianteira da eliminatória com o Bayer Leverkusen.

Nesta altura, tudo está em cima da mesa. Se a Roma garantir a presença na Champions na próxima época, a continuidade de Tiago Pinto nos Giallorossi, pelo menos até ao fim do contrato, ainda que não seja uma garantia, ganha força; se falhar, a hipótese de separação torna-se num cenário mais provável para Tiago Pinto, que nunca escondeu a ambição de um dia trabalhar na Premier League.