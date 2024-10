Tiago Santos, lateral direito do Lille, sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo e é baixa até ao final da temporada.

Nas redes sociais, o jovem português refere ser «um dos momentos mais duros da vida e carreira», mas acredita que vai voltar «mais forte e melhor»

«Infelizmente tive uma lesão que me afastará de fazer o que mais gosto o resto da época . Até agora um dos momentos mais duros da minha vida e carreira. Venho agradecer o apoio e as mensagens de força que me têm enviado. Agora, foco máximo na recuperação para que possa voltar melhor e mais forte», escreveu no Instagram.

Esta temporada, Tiago Santos estava em destaque ao serviço do Lille, tendo feito um total de 13 jogos e um golo. Em setembro foi convocado por Roberto Martínez para os jogos com a Croácia e Escócia, mas acabou por não jogar. Agora, em outubro, representou os sub-21 frente às Ilhas Faroé, mas foi dispensado devido a um problema no tornozelo.