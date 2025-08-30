Este foi um sábado repleto de duelos na Bundesliga, a principal divisão alemã. Quatro deles marcados para as 14h30, com o mais entusiasmante a acontecer em Bremen.

O Werder empatou em casa contra o Bayer Leverkusen, fazendo os 3-3 nos descontos com menos um homem.

Numa primeira parte equilibrada, os visitantes marcaram por Patrick Schick (5m) e Malick Tillman (35m). O Werder Bremen lançou incerteza com uma grande penalidade convertida por Schmid.

Na segunda metade, o defesa Stark foi expulso por acumulação de amarelos e, logo a seguir, de grande penalidade, Schick fez o bis. Após várias alterações, o Werder Bremen foi atrás do resultado e consegui o empate com golos de Schmidt (76m) e Coulibaly (90+4m).

O Bayer Leverkusen, orientado por Erik Ten Hag, é adversário do Benfica na Liga dos Campeões.

Noutro duelo, o Estugarda de Tiago Tomás venceu por 1-0 o Borussia Monchegladbach com um golo de Andres. Deniz Undav, internacional alemão, saiu na primeira parte vítima de uma lesão.

Tiago Tomás, que regressou ao Estugarda recentemente deixando o Werder Bremen, foi titular. Noutros duelos da tarde, o Eintracht Frankfurt bateu o Hoffenheim por 3-1, fora de casa, com Ritsu Doan a bisar e assistir outro golo.

Finalmente, o Leipzig bateu o Heidenheim com golos de Baumgartner e de Romulo Cardoso (2-0). Mais tarde, o Bayern Munique desloca-se ao reduto do Augsburgo.