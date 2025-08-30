Alemanha: Tiago Tomás vence pelo Esturgarda, Leverkusen concede empate
Adversário do Benfica na Liga dos Campeões marcou passo no reduto do Werder Bremen
Adversário do Benfica na Liga dos Campeões marcou passo no reduto do Werder Bremen
Este foi um sábado repleto de duelos na Bundesliga, a principal divisão alemã. Quatro deles marcados para as 14h30, com o mais entusiasmante a acontecer em Bremen.
O Werder empatou em casa contra o Bayer Leverkusen, fazendo os 3-3 nos descontos com menos um homem.
Numa primeira parte equilibrada, os visitantes marcaram por Patrick Schick (5m) e Malick Tillman (35m). O Werder Bremen lançou incerteza com uma grande penalidade convertida por Schmid.
Na segunda metade, o defesa Stark foi expulso por acumulação de amarelos e, logo a seguir, de grande penalidade, Schick fez o bis. Após várias alterações, o Werder Bremen foi atrás do resultado e consegui o empate com golos de Schmidt (76m) e Coulibaly (90+4m).
O Bayer Leverkusen, orientado por Erik Ten Hag, é adversário do Benfica na Liga dos Campeões.
Noutro duelo, o Estugarda de Tiago Tomás venceu por 1-0 o Borussia Monchegladbach com um golo de Andres. Deniz Undav, internacional alemão, saiu na primeira parte vítima de uma lesão.
Tiago Tomás, que regressou ao Estugarda recentemente deixando o Werder Bremen, foi titular. Noutros duelos da tarde, o Eintracht Frankfurt bateu o Hoffenheim por 3-1, fora de casa, com Ritsu Doan a bisar e assistir outro golo.
Finalmente, o Leipzig bateu o Heidenheim com golos de Baumgartner e de Romulo Cardoso (2-0). Mais tarde, o Bayern Munique desloca-se ao reduto do Augsburgo.