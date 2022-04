O Hertha Berlim deu um passo importantíssimo para o objetivo da manutenção na Bundesliga alemã, ao vencer o duelo direto na receção ao Estugarda, por 2-0, em jogo da 31.ª jornada do campeonato, a primeira das últimas quatro.

Com Tiago Tomás a titular, o Estugarda ficou em desvantagem logo aos quatro minutos, com um golo de Davie Selke para o Hertha.

O 2-0 final apareceu já em tempo de compensação, aos 90+3 minutos, por Ishak Belfodil, já sem Tiago Tomás em campo. O avançado português foi substituído aos 87 minutos.

No final, muita festa dos homens de azul e desilusão do lado do Estugarda, com a equipa visitante a dar a cara perante as centenas de adeptos presentes no Olímpico de Berlim.

É que, com este resultado, e a faltarem três jornadas para o final, o Estugarda mantém-se no 18.º e antepenúltimo lugar, o primeiro da zona de descida, agora a quatro pontos do 17.º, que é precisamente o Hertha, que tem 32.

Piorando o domingo para o Estugarda, o Augsburgo, 14.º classificado, também venceu: 2-0 na deslocação ao Bochum, com golos de Andre Hahn (15m) e Michael Gregoritsch (43m). O Augsburgo tem 35 pontos e o Bochum, 13.º, mantém os 36.