Foram desvendados relatórios relativamente ao acidente de Tiger Woods, que decorreu na passada sexta-feira. O golfista de 50 anos, recorde-se, colidiu com uma carrinha.

Woods foi detido e recusou-se a fazer o exame de urina. Foi libertado no início da manhã seguinte, depois de ter passado várias horas sob detenção na consequência do acidente.

De acordo com o relatório, o golfista transportava dois compridos de hidrocodona, um analgésico opióide. O norte-americano apresentava «olhos vidrados» e caminhava «letargicamente» durante a detenção.

Embora não tenha sido detetado o consumo de álcool, a polícia encontrou dois comprimidos de hidrocodona no bolso esquerdo das calças.

Este medicamento é um analgésico aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) para tratar dores crónicas graves, mas é também um opioide utilizado para «uso e abuso ilícitos», de acordo com a Drug Enforcement Administration (DEA) dos EUA.

«Com base nas minhas observações de Woods, na forma como realizou os exercícios (para o teste do alcoolímetro) e com base na minha formação, conhecimento e experiência, acreditei que as suas capacidades normais estavam comprometidas e que não era capaz de conduzir um veículo em segurança», escreveu a agente da polícia Tatania Levenar, do Gabinete do Xerife do Condado de Martin.