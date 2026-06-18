OFICIAL: Tim Payne, fenómeno das redes sociais, «muda-se» para o Paraguai
Jogador ficou viral nas redes sociais por causa de um influencer argentino
Jogador ficou viral nas redes sociais por causa de um influencer argentino
Antes do Mundial 2026, Tim Payne era um desconhecido, mas um influencer argentino tornou-o num fenómeno nas redes sociais. Agora, o lateral-direito neozelandês deixa o Wellington Phoenix - onde esteve durante sete temporadas - e vai reforçar o Olimpia, do Paraguai.
Voltando à história que transformou um dos futebolistas com menos seguidores do Mundial numa autêntica superestrela, tudo começou quando o influencer argentino Valen Scarsini desafiou os seus seguidores a tornarem «um jogador desconhecido» num fenómeno das redes sociais. Em pouco tempo, Tim Payne, que na altura contava com pouco mais de cinco mil seguidores, chegou aos 5,9 milhões (!).
Quanto ao jogador, que atualmente se encontra a representar a Nova Zelândia no Mundial 2026, segue-se um novo desafio na carreira. Através de uma publicação no Instagram, o lateral anunciou a mudança para o Olimpia, salientando que a decisão «não foi nada fácil».