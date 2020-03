O Hannover anunciou, esta quarta-feira, que Timo Hubers acusou positivo no teste para o novo coronavírus.

Em comunicado publicado no site oficial, o clube alemão acredita que o jogador foi infetado num evento em Hildesheim, sua cidade natal, no sábado à noite, logo após a partida contra o Nuremberga, a contar para a II liga alemã.

«Supõe-se que Hubers tenha sido infetado num evento em Hildesheim no sábado à noite. Como o jogador de 23 anos não teve contato com seus colegas de equipa desde a infeção, não se pode presumir que os seus colegas tenham sido infetados. No entanto, agimos com responsabilidade - toda a equipa profissional e o staff vão ser testados como precaução», pode ler-se na nota.

O diretor desportivo do clube, Gerhard Zuber, já reagiu à notícia e sublinhou o comportamento de Huber.

«Timo comportou-se de maneira absolutamente exemplar. Até agora ele não apresenta sintomas. Quando descobriu que uma pessoa que estava com ele no evento teve um teste positivo, ele falou diretamente com médico e colocou-se de quarentena em sua casa», afirmou.

Apesar da confirmação de um caso positivo no clube, os restantes atletas continua a treinar tendo em vista o jogo frente ao Dynamo Dresden