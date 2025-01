Através de um vídeo publicado nas redes sociais, o avançado brasileiro Tiquinho Soares despediu-se do Botafogo nesta sexta-feira e agradeceu o carinho dos adeptos do «Fogão». O avançado tem tudo acertado com o Santos, de Pedro Caixinha, para a próxima temporada, garante a imprensa do país.

«Chegou o dia de me despedir deste grande clube. Botafogo, muito obrigado por cada momento vivido com esta camisola, clube em que fui muito feliz. Agradeço do fundo do meu coração a todos os adeptos que sempre me apoiaram no melhor e no pior momento da minha vida e da minha carreira. Um beijo no coração de todos vocês», começou por escrever.

«Aos meu pequeninos(a) fãs, obrigado por todo o carinho, vocês foram fundamentais para mim todo este tempo. Nunca vou esquecer tudo que passamos juntos. Muito obrigado», finalizou Soares.

Nesta temporada, ano em que o Botafogo conquistou a Taça Libertadores e o Brasileirão, Tiquinho jogou em 53 ocasiões, tendo marcado nove golos e distribuído oito assistências.

Recorde-se Tiquinho Soares jogou no FC Porto entre 2016 e 2020 e marcou 64 golos nesse período. Atuou também peo Nacional e V. Guimarães.