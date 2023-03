Toby Alderweireld anunciou esta segunda-feira, aos 34 anos, o final da carreira internacional pela seleção da Bélgica.

O defesa-central diz adeus aos Red Devils após 127 internacionalizações e cinco golos. É o terceiro jogador com mais jogos pela Bélgica, apenas atrás de Jan Vertonghen (145) e Axel Witsel (130). Marcou presença em cinco fases finais de grandes torneios, nomeadamente nos Mundiais de 2014, 2018 e 2022, além das participações nos Europeus de 2016 e 2020.

Alderweireld, agora no Antuérpia, é a mais recente figura da geração de ouro da Bélgica que coloca um ponto final no percurso na seleção, já depois de Eden Hazard o ter feito em dezembro. Na base da decisão, está o desejo de passar mais tempo com a família.