O futebolista belga do Tottenham, Toby Alderweireld, doou dezenas de tablets a hospitais, com o objetivo de permitir aos idosos isolados comunicarem à distância com as famílias, numa fase de pandemia da covid-19.

«Já estamos a receber mensagens de pessoas que agora conseguem falar com as suas famílias e isso é uma real ajuda», afirmou o jogador de 31 anos, em declarações à BBC Radio 5 Live, explicando que tudo surgiu após ter falado com o seu pai.

«No Reino Unido estamos um pouco atrás da Europa, estava a ter notícias de toda a Europa. Liguei ao meu pai e disse que tínhamos de fazer alguma coisa, tentar ajudar. O meu pai contactou alguns hospitais e disseram-lhe que estavam a precisar de tablets para pessoas que estavam isoladas, especialmente idosos que não tinham telefone. Permite uma conexão visual com os seus entes queridos, que não era possível de outra forma», apontou.