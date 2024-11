Um dos principais nomes da seleção belga na última década e meia anunciou o fim da carreira. Toby Alderweireld, capitão do Antuérpia e uma figura do Tottenham, diz que vai retirar-se no final da temporada.

A despedida foi anunciada pelo próprio jogador, que voltou a jogar na sua terra-natal a partir de 2022/23, com a camisola do Antuérpia: «Às vezes mal posso esperar para me retirar, mas por outro lado também tenho muita ambição de continuar no Antuérpia. Irei jogar por mais seis meses», disse em entrevista a um jornal neerlandês.

Na mesma entrevista, o futebolista revelou ter-se retirado da seleção belga por ter sofrido ataques de pânico e relatou um episódio onde teve mesmo de chamar serviços médicos.

Alderweireld começou a dar os primeiros passos no futebol com a camisola do Ajax, onde se estreou na temporada 2008/09 e com quem fez 186 jogos, com 15 golos, antes de se transferir para o Atlético de Madrid (22 jogos e dois golos).

Partiu depois para o Southampton e, em seguida, Tottenham onde realizou 236 partidas e nove golos. Depois de deixar a Inglaterra, o defesa belga jogou uma temporada no Al-Duhail, do Qatar, antes de regressar à sua terra-natal para vestir a camisola do Antuérpia, pela qual somou 114 partidas e 13 golos.