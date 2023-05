Ainda há quatro jornadas por disputar, mas o Chelsea é a desilusão maior da Premier League em 2022/23, ou até mesmo do futebol europeu. São milhões de euros gastos e insucesso desportivo dentro de campo, com o atual 12.º lugar na Premier League, mais perto pontualmente dos lugares de descida do que propriamente dos lugares europeus.

Os londrinos levam sete jornadas consecutivas sem qualquer vitória, com dois pontos nos últimos 21 possíveis, quatro derrotas seguidas e queda livre na classificação. A chegada às competições europeias já é impossível para 2023/24.

Para o dono do clube, Todd Boehly, há, porém, crença numa mudança da situação, para melhor, num projeto que, diz, é «a longo prazo»

«Os adeptos exigem. Sabemos que eles querem ganhar, nós entendemos isso e queremos ganhar. A nossa visão é que isto é um projeto a longo prazo e estamos comprometidos a longo prazo», referiu o norte-americano de 49 anos, na quarta-feira, em declarações numa palestra no Milken Institute.

Em 2022/23, o Chelsea vai já no quarto treinador, Frank Lampard, se se tiver em conta que Bruno Saltor também já orientou a equipa interinamente, além de Thomas Tuchel e Graham Potter.

«Acreditamos muito que vamos resolver isto. Temos a melhor liga no mundo, temos o que eu penso que é a melhor cidade do mundo e temos uma localização inacreditável na melhor cidade do mundo. É a cidade mais estrategicamente posicionada do mundo, pode chegar-se a qualquer lugar rapidamente a partir de Londres», disse, ainda.