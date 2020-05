As redes sociais de Emanuel Adebayor foram inundadas de criticas depois do jogador ter publicado uma fotografia com os carros de luxo que tem na garagem pouco dias depois de anunciado, em alto e bom som, que não estava disposto a contribuir para ajudar o seu país a combater a pandemia da covid-19.

A fotografia com os carros, por sinal, um Rolls Royce, um Range Rover, dois Mercedes e dois Porsches, já foi publicada no final de fevereiro, mas voltou agora a ganhar destaque quando o avançado voltou a exibir o milionário conteúdo da sua garagem em vídeo logo depois de ter anunciado que não ia doar dinheiro contra a pandemia.

«Este vídeo não é uma mensagem para dizer o que Adebayor conseguiu, mas sim para dizer que tu também podes ter isto!», escreveu o avançado que agora representa o Olímpia do Paraguai.