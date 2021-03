Histórico! As Ilhas Comores qualificaram pela primeira vez para a CAN depois de terem empatado sem golos contra o Togo, esta quinta-feira.



Além das Ilhas Comores, também o Egipto garantiu a outra vaga do grupo G da fase de apuramento para a Taça das Nações Africanas.



O pequeno arquipélago, que tem menos de 900 mil habitantes, apenas compete no futebol internacional desde 2006.