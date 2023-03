A seleção do Togo, treinada pelo português Paulo Duarte, empatou em casa esta terça-feira, a um golo, frente à congénere do Burkina Faso, em jogo do Grupo B da fase de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN).

A seleção visitante inaugurou o marcador aos 12 minutos, por Dango Ouattara, mas o Togo chegou ao empate, aos 26, por Kodjo Laba, impondo assim a primeira perda de pontos ao Burkina Faso nesta fase de qualificação, depois de três vitórias consecutivas.

A seleção do Burkina Faso lidera o Grupo B, com 10 pontos, seguida de Cabo Verde, com sete, de Eswatini, com dois, e do Togo, igualmente com dois.

Também esta terça-feira, Moçambique perdeu com o Senegal, por 1-0, na quarta jornada do Grupo L.

Boulaye Dia, aos 18 minutos, após assistência de Sadio Mané, apontou o único golo do desafio, que ditou nova derrota dos «mambas», que, há quatro dias, tinham sido goleados por 5-1 no Senegal.

Cumpridos quatro jogos, o Senegal tem o pleno de 12 pontos, enquanto Moçambique continua em segundo, com quatro. Seguem-se o Ruanda (dois pontos em três jogos) e Benin (um ponto em três jogos).

Noutro dos jogos do dia, destaque para a derrota de Camarões frente à Namíbia, por 2-1, apesar do golo do ex-FC Porto Vincent Aboubakar, em tempo de compensação.

De resto, a Namíbia passou para a liderança do Grupo C, com cinco pontos, mais um do que o segundo classificado, Camarões, com quatro. Burundi é terceiro, com um ponto, enquanto o Quénia ainda não realizou qualquer jogo.