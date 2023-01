O ambiente no Lyon está «de cortar à faca». A equipa ocupa o nono lugar no campeonato francês e no último jogo sucedeu mais um episódio que demonstra a tensão que se vive no seio do clube.

Karl Toko Ekambi, que não marca desde setembro, foi substituído no último sábado aos 58 minutos, na derrota caseira diante do Estrasburgo (2-1) e saiu diretamente para os balneários. Já no túnel, o avançado camaronês deparou-se com um caixote do lixo e pontapeou-o duas vezes, tendo até escorregado.

Quem é este amigo que não gosta de sair? 🫠#Ligue1ELEVEN pic.twitter.com/vgRSwbJmtA — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) January 17, 2023

A frustração de Toko Ekambi, porém, não se devia apenas à saída do jogo. Ainda antes do apito inicial, os adeptos do Lyon exibiram faixas com o rosto do jogador a exigirem que fosse embora do clube. Houssem Aouar e Moussa Dembélé foram outros alvos dos adeptos.

Ekambi foi vaiado na maior parte do tempo e ouviu assobios e insultos sempre que tocou na bola, acabando por explodir após a substituição.

A cumprir a quarta temporada no clube, Toko Ekambi tem sido um dos melhores marcadores nas últimas épocas, mas em 2022/23 soma apenas quatro golos em 19 jogos.