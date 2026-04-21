O campeão mexicano é melhor clube da América do Norte. Segundo a mais recente atualização do ranking Concacaf, o organismo que tutela o futebol naquele continente, o Toluca subiu ao primeiro lugar.

A equipa do português Paulinho venceu o Apertura, a Supertaça mexicana e a Campeones Cup (contra o Los Angeles), estando nas meias-finais da Liga dos Campeões da Concacaf.

Os norte-americanos Los Angeles (1.265) e o Nashville (1.254) subiram para o segundo e terceiro lugares, respetivamente, depois de garantirem também o seu lugar nas meias-finais.

O atual campeão Cruz Azul (1.248) desceu quatro posições para o quinto lugar, após ter sido eliminado da competição. O Inter Miami de Lionel Messi é sétimo no ranking. O cálculo é efetuado tendo em conta os resultados domésticos e em competições da Concacaf.