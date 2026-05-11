VÍDEO: Paulinho fica de fora e Toluca é eliminado da luta pelo título
Português foi baixa ante o Pachuca devido a sobrecarga muscular. Derrota por 2-0 dita afastamento nos quartos de final do Clausura
O Toluca, sem o avançado português Paulinho, perdeu por 2-0 na visita ao Pachuca na noite de domingo (madrugada de segunda-feira em Portugal) e foi eliminado da luta pelo título no Clausura mexicano.
Depois de ter perdido por 1-0 em casa, na primeira mão dos quartos de final, o Toluca perdeu de novo fora de casa, com Enner Valencia a inaugurar o marcador de penálti aos dez minutos e Kenedy a fazer o 2-0 ao minuto 48.
Paulinho foi baixa devido a sobrecarga muscular, num jogo em que Alexis Vega e Jesús Gallardo também foram ausências por estarem na seleção do México.
O Toluca, que tinha ganho o último Clausura e também o último Apertura mexicano, concentra agora atenções no grande objetivo da final da Champions da CONCACAF, que disputará ante o Tigres, a 30 de maio.
Nas meias-finais do Clausura, o Pachuca defronta o U.N.A.M e o outro duelo é entre Guadalajara e Cruz Azul.