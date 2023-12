O futebolista e capitão do Luton Town, Tom Lockyer, colapsou em campo, no jogo ante o Bournemouth, este sábado, aos 59 minutos de jogo.

O encontro da Premier League foi interrompido, quando havia empate a um golo no marcador. Tudo aconteceu depois de ter havido três substituições na equipa do Luton. Lockyer foi retirado de maca, sob aplausos dos adeptos nas bancadas, e os restantes jogadores abandonaram o terreno de jogo.

«Os jogadores no Vitality Stadium desceram pelo túnel e a partida foi suspensa. Isto deve-se a um incidente médico com um jogador», referiu a Premier League, em nota oficial, pela rede social X.

O Luton, numa primeira atualização, detalhou que houve «uma pausa no jogo enquanto Tom Lockyer precisa de atendimento médico». Entretanto, o comentador da Sky Sports, Gary Taphouse, através do antigo Twitter, referiu, citando o médico do Bournemouth, adversário do Luton, que Tom Lockyer está «alerta e responsivo».

Minutos mais tarde, pelas 16h53, a Premier League confirmou que o jogo foi mesmo suspenso, com pouco mais de 30 minutos por serem disputados. «A partida da Premier League entre Bournemouth e Luton foi abandonada devido a um incidente médico com um jogador. Os nossos pensamentos estão com Tom Lockyer e com todos os jogadores envolvidos na partida», refere o organismo.

