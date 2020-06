Fogo de artifício e uma receção apoteótica. Após o título de campeão sérvio conquistado na passada sexta-feira, dia 29 de maio, a equipa do Estrela Vermelha foi homenageada pelos adeptos no estádio Rajko Mitic – apelidado de Marakana – em Belgrado, com um incrível espetáculo pirotécnico, este sábado.

Depois da vitória por 4-1 ante o Radnik, no primeiro jogo em casa após o título, a contar para a 28.ª e antepenúltima jornada, o clube onde joga o português Tomané acabou o jogo em comunhão com os adeptos - que já são permitidos nas bancadas dos jogos na Sérvia - de forma espetacular, durante alguns minutos.