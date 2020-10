Foi com um golo português que o Reading bateu o Wycombe, numa partida referente à sexta jornada do Championship.



Já com Tomás Esteves e Alfa Semedo em campo, entraram ao intervalo, os «Royals» chegaram ao triunfo com um golo de Lucas João. Passe longo para o avançado português que dominou, rodou sobre dois adversários e bateu Allsop.



Por sua vez, o Nottingham com Tobias Figueiredo (titular) e sem Cafú (não convocado) empatou a uma bola na receção ao Rotherdam (1-1).



Logo atrás do Reading, líder da prova, está o Bristol que perdeu em casa frente ao Middlesbrough (0-1).



O golo de Lucas João: