O futebolista português Tomás Ribeiro marcou, este domingo, um dos golos da vitória do Grasshoppers na receção ao Winterthur, por 3-0, em jogo da primeira liga da Suíça, relativo à sétima jornada.

Dion Kacuri inaugurou o marcador aos 27 minutos da primeira parte e, já na segunda, Tomás Ribeiro, ex-B SAD, fez o 2-0 de cabeça, após canto. Foi o seu segundo golo em 2022/23, ao quinto jogo. O 3-0 final foi da autoria de Hayao Kawabe.

Além de Tomás, André Moreira foi titular e fez os 90 minutos na baliza do Grasshoppers que é quarto classificado, com 12 pontos, a três do líder St. Gallen e com menos dois do que Young Boys e Servette.

Os golos da vitória do Grasshoppers: