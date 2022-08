O treinador inglês Tony Minichiello foi irradiado esta terça-feira pela Federação Britânica de Atletismo (UK Athletics) devido a comportamentos ilícitos dirigidos a atletas, incluindo de «índole sexual e física», durante 15 anos.

Em comunicado, a UK Athletics informa que o seu órgão disciplinar considerou que o técnico é culpado de quatro delitos que constituíram «graves quebras de confiança». Entre essas condutas inapropriadas estão «toques, referências e outros gestos sexuais inapropriados», bem como «ações agressivas, ‘bullying' e abuso emocional».

Minichiello, de 56 anos, sempre negou as acusações. Treinou a campeã olímpica do heptatlo em Londres2012, Jessica Ennis-Hill, que também guiou a três títulos mundiais (2009, 2011 e 2015) e à medalha de prata olímpica no Rio2016.