O treinador do Birmingham, Tony Mowbray, vai estar afastado do comando técnico do clube inglês entre «seis a oito semanas», para receber «tratamento médico», informaram esta segunda-feira os blues.

«O Birmingham City pode confirmar que o treinador Tony Mowbray precisa de tratamento médico, o que significa que vai estar temporariamente afastado do clube por um período de aproximadamente seis a oito semanas», refere o Birmingham, em comunicado.

O adjunto Mark Venus vai «assumir temporariamente a responsabilidade pela equipa, com efeitos imediatos», acrescenta o clube inglês.

«Recebi um diagnóstico médico que requer que eu receba tratamento. A realização do tratamento exige que eu me afaste temporariamente (…) Vou continuar a fornecer conselhos durante o tratamento», referiu o técnico de 60 anos, citado no comunicado do clube.

Mowbray chegou ao comando técnico do Birmingham no início de janeiro, para substituir Wayne Rooney. Em oito jogos (seis no campeonato e dois na Taça de Inglaterra), leva quatro vitórias, um empate e três derrotas.

O Birmingham é o atual 15.º classificado entre 24 clubes no Championship, a II Liga inglesa, com 38 pontos. Está a 13 dos lugares de acesso à subida e com seis de vantagem para a zona de descida.