O Hellas Verona recebeu e bateu o Empoli por 2-1, em jogo da 13.ª jornada da Serie A.



Após um nulo no final da primeira parte, a equipa de Tudor chegou à vantagem graças a um golo de Barak aos 49 minutos. Os forasteiros reagiram e igualaram a contenda por Simone Romagnoli à passagem da hora de jogo.



Com Miguel Veloso em campo todo o encontro, o Hellas acabaria por chegar ao triunfo com um golo de Tameze no período de descontos.



Por sua vez, Beto foi titular na derrota da Udinese no terreno do Torino (2-1).



«Il Toro» precisou de apenas oito minutos para abrir o marcador. Passe longo para Belotti que amorteceu de cabeça para o disparo colocado de Brekalo. Tudo simples, tudo fácil.



O Torino marcou o golo da tranquilidade a abrir a etapa complementar por Bremer. O melhor que a Udinese conseguiu foi reduzir por Forestieri aos 77 minutos. Este golo foi, ainda assim, insuficiente para evitar o desaire.



Classificação da Serie A