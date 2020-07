O Inter de Milão venceu nesta terça-feira o Torino, por 3-1, em encontro referente à 32.ª jornada da Serie A de Itália. A equipa visitante marcou primeiro, por intermédio de Andrea Belotti (17m), mas a formação orientada por Antonio Conte viria a operar a reviravolta na etapa complementar.



Ashley Young (49m), Diego Godin (51m) - primeiro golo ao serviço dos nerazzurri - e Laurato Martínez (61m) garantiram o triunfo do Inter no Guiseppe Meazza.



Com este resultado, a equipa de Milão passa a ocupar o segundo lugar na tabela classificativa da Serie A, com os mesmos pontos que a Lazio e menos oito pontos que o primeiro classificado, a Juventus de Cristiano Ronaldo.